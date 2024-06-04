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Нападающий Егор Аверин покинет «Локомотив»

Нападающий Егор Аверин покинет «Локомотив»
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Как стало известно «Чемпионату», опытный форвард Егор Аверин покинет «Локомотив». Контракт нападающего с ярославским клубом закончился, а новое соглашение предложено не будет. В команде Игоря Никитина продолжают держать курс на омоложение состава.

В минувшем сезоне 34-летний Аверин в регулярке сыграл 14 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами. В розыгрыше Кубка Гагарина Егор провёл 12 встреч, где забросил одну шайбу. Всего же в рамках Континентальной хоккейной лиги Аверин сыграл 823 игры, в которых записал на свой счёт 304 (150+154) результативных балла.

Напомним, в прошедшем сезоне «Локомотив» дошёл до финала Кубка Гагарина, но проиграл серию «Металлургу» со счётом 0-4.

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