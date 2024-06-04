ESPN оценил игру Бобровского в преддверии финала Кубка Стэнли — 2024

Журналисты портала ESPN оценили игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в нынешнем плей-офф НХЛ.

«Сергей Бобровский уверенно играл за «пантер» на протяжении всего плей-офф. Конечно, Бобровскому помогла отличная игра команды в обороне. Но стабильное качественное выступление ветерана вселяет во «Флориду» неоспоримую уверенность в том, что Бобровский будет в нужное время в нужном месте, чтобы совершить важные сейвы.

В Кубке Стэнли его статистика 12-5, процент отражённых бросков — 90,8, коэффициент надёжности — 2,2. Единственным игроком в стартовом составе, у которого данный коэффициент был лучше, — Джереми Свейман из «Бостона». В итоге Бобровский с «Флоридой» обыграли «Брюинз» во втором раунде.

Бобровскому пришлось быть героем «Пантерз» во время пути к финалу Кубка Стэнли в прошлом сезоне, и в конце концов это его утомило. Нагрузка в этом сезоне стала более распределённой, и это должно обеспечить Бобровскому дальнейшие успехи», — сказано в статье.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.