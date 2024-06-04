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Журналист: пока Шестёркин в воротах, чемпионское окно «Рейнджерс» будет открыто

Журналист: пока Шестёркин в воротах, чемпионское окно «Рейнджерс» будет открыто
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Североамериканский журналист Винс Меркольяно в статье на сайте Lohud высоко оценил игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«На данный момент существует веский аргумент в пользу того, что «Рейнджерс» не смогли бы выйти в финал конференции без лучшего вратаря плей-офф НХЛ. Во втором раунде «Каролина Харрикейнз» их перебросала со счётом 224–157, и Шестёркин выдержал это постоянное давление, чтобы держать «Рейнджерс» в каждой игре. Он сделал то же самое в серии с «Флоридой», иначе полуфинал мог бы закончиться 0-4.

«Без него нас определённо не было бы здесь. Он был нашим лучшим игроком с тех пор, как надел майку «Рейнджерс». Нам невероятно повезло с ним», — сказал ветеран Крис Крайдер.

Конечно, у Шестёркина есть к чему придираться, но, пока в воротах находится номер 31, чемпионское окно на «Рейнджерс» останется открытым», — написано в статье.

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