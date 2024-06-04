Форвард Александр Радулов покинул «Ак Барс»

37-летний нападающий Александр Радулов покинул «Ак Барс», сообщает казанский клуб.

«За эти два сезона мы увидели столько разных Радуловых: заряженного и агрессивного, доброго и улыбчивого, уверенного и непобедимого. И каждого мы будем вспоминать с теплотой в сердце. Благодарим за невероятные голы, сумасшедшую самоотдачу и яркие моменты!» — сказано в сообщении клуба.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.

Казанский «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в серии первого раунда плей-офф в пяти матчах.