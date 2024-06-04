«Автомобилист» произвёл обмен игроками с клубом ВХЛ «Тамбов»

Хоккейный клуб «Автомобилист» произвёл обмен игроками с ХК «Тамбов» — в клуб ВХЛ отправляются защитник Степан Островский и нападающий Егор Баранов, в систему клуба из Екатеринбурга приходят: защитник Артём Зубарев и нападающий Олег Зайцев. Также «Автомобилист» передаёт в «Тамбов» права на нападающего команды «Горняк-УГМК» Степана Грымзина. Новички подписали с «Автомобилистом» двусторонние контракты на два года.

Защитник Артём Зубарев — воспитанник уфимского хоккея, в минувшем сезоне провел 36 матчей в ВХЛ в составе ХК «Тамбов», набрав 8 (2+6) баллов за результативность при показателе полезности «+5».

Центральный нападающий Олег Зайцев сыграл 52 матча в КХЛ в составе московского «Динамо» (Москва), в которых набрал 9 (3+6) очков. В минувшем сезоне в регулярном чемпионате ВХЛ провёл 55 игр, где набрал 30 (9+21) очков при показателе полезности «+3».