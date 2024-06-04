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Киселевич: уверен, после паузы, которую дали сборной России, вернёмся ещё сильнее

Киселевич: уверен, после паузы, которую дали сборной России, вернёмся ещё сильнее
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34-летний олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич высказался о возможном допуске сборной России к международным турнирам.

«Раньше, когда я выступал за сборную России, уровень международных турниров был очень высокий. Уверен, что после паузы, которую нам дали, вернёмся ещё сильнее. Во всяком случае в КХЛ много талантливой молодёжи, которая растёт и которой мы, более опытные игроки, стараемся помочь в развитии», — сказал Киселевич в интервью Russia-Hockey.ru.

За «Авангард» Киселевич в 59 матчах регулярного сезона записал на свой счёт восемь результативных передач.

В конце мая в Чехии завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой в городах Остраве и Праге. Победителем мирового первенства стали хозяева турнира. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Вопрос с допуском российской национальной команды будет рассмотрен на конгрессе ИИХФ в начале 2025 года.

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