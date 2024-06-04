Экс-форвард «Северстали» Максим Казаков переходит в новокузнецкий «Металлург»

Бывший нападающий «Северстали» Максим Казаков переходит в новокузнецкий «Металлург», сообщает пресс-служба череповецкого клуба. Нападающий продолжит игровую карьеру в Новокузнецке, череповецкий клуб получит денежную компенсацию.

В составе «Северстали» Максим провёл семь сезонов. В прошлом сезоне 24-летний форвард сыграл одну встречу без набранных очков. Всего же в рамках Континентальной хоккейной лиги Казаков провёл 74 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач с показателем полезности «-14».

Напомним, «Северсталь» завершила сезон-2023/2024 после проигрыша в серии первого раунда плей-офф КХЛ «Спартаку» со счётом 1-4.

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