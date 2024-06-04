Представлен тренерский штаб «Трактора» на сезон-2024/2025

Челябинский «Трактор» представил тренерский штаб на сезон-2024/2025.

В новом сезоне помогать главному тренеру Бенуа Гру будут восемь специалистов. Соглашение с каждым из них рассчитано до окончания сезона-2024/2025.

В тренерский штаб чёрно-белых вошли:

Бенуа Гру — главный тренер;

Рафаэль Рише — ассистент главного тренера;

Борис Миронов — ассистент главного тренера;

Юрий Кузьменков — ассистент главного тренера;

Максим Смельницкий — тренер-аналитик;

Петер Шкрабел — тренер по вратарям;

Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;

Даниил Бабенко — тренер по ОФП;

Владимир Гапонов — видеотренер.

С прошлого сезона в тренерском штабе «Трактора» остались Петер Шкрабел, Кирилл Гарифуллин и Владимир Гапонов.

Бенуа Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз участвовал в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.