«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Владимиром Кузнецовым

«Автомобилист» подписал новое двустороннее соглашение сроком на два года с нападающим Владимиром Кузнецовым, сообщает пресс-служба уральского клуба.

В общей сложности в основном составе «Автомобилиста» Владимир в КХЛ провёл 74 матча, в которых набрал 17 (8+9) баллов за результативность. Также Кузнецов провёл 167 игр в ВХЛ в составе фарм-клуба «Горняк-УГМК» и набрал 82 (38+44) очка.

В прошедшем сезоне габаритный нападающий сыграл в 39 матчах чемпионата КХЛ, набрав 11 (5+6) очков.

Напомним, в минувшем сезоне «Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей, в полуфинале Кубка Гагарина уступив магнитогорскому «Металлургу» в серии из семи матчей.

Ранее стало известно, что «Автомобилист» произвёл обмен игроками с ХК «Тамбов».