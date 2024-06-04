Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Владимиром Кузнецовым

«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Владимиром Кузнецовым
Комментарии

«Автомобилист» подписал новое двустороннее соглашение сроком на два года с нападающим Владимиром Кузнецовым, сообщает пресс-служба уральского клуба.

В общей сложности в основном составе «Автомобилиста» Владимир в КХЛ провёл 74 матча, в которых набрал 17 (8+9) баллов за результативность. Также Кузнецов провёл 167 игр в ВХЛ в составе фарм-клуба «Горняк-УГМК» и набрал 82 (38+44) очка.

В прошедшем сезоне габаритный нападающий сыграл в 39 матчах чемпионата КХЛ, набрав 11 (5+6) очков.

Напомним, в минувшем сезоне «Автомобилист» стал обладателем бронзовых медалей, в полуфинале Кубка Гагарина уступив магнитогорскому «Металлургу» в серии из семи матчей.

Ранее стало известно, что «Автомобилист» произвёл обмен игроками с ХК «Тамбов».

Материалы по теме
«Автомобилист» произвёл обмен игроками с клубом ВХЛ «Тамбов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android