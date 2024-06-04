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Овечкин пришёл на церемонию прощания с учёным и полярным исследователем Чилингаровым

Овечкин пришёл на церемонию прощания с учёным и полярным исследователем Чилингаровым
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пришёл на церемонию прощания с депутатом Госдумы, ученым-океанологом и полярным исследователем Артуром Чилингаровым, сообщает ТАСС. Прощание проходит в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве.

Фото: Кадр из видео ТАСС

О смерти Чилингарова стало известно вечером 1 июня. Ему было 84 года. Чилингаров ушёл из жизни после продолжительной тяжёлой болезни. Чилингаров являлся членом-корреспондентом Российской академии наук. Он был организатором полярных экспедиций, в частности, руководил научной экспедицией к Северному полюсу на атомоходе «Сибирь», трансконтинентальным перелётом Ил-76 в Антарктиду. Также учёный участвовал в ликвидации последствий аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

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