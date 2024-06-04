Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон стал совладельцем футбольного клуба английской Лиги 1

Шведский защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон стал совладельцем клуба английской Лиги 1 «Бёртон Альбион», сообщает Aftonbladet.

«Около года назад я получил запрос от группы владельцев Nordic Football Group, и в минувшие выходные всё окончательно разрешилось. Будет очень весело. В целом я хорошо разбираюсь в спорте, но с нетерпением жду возможности узнать, как всё работает в футбольном мире с точки зрения владельцев.

«Бёртон» — моя новая любимая команда. Раньше такой командой был «Арсенал». Я очень внимательно следил за ними в 90-х и начале 2000-х, а теперь, в последние годы, ко мне снова вернулся интерес к «канонирам». Теперь я надеюсь, что когда-нибудь «Бёртон» сыграет с «Арсеналом», — заявил Карлссон.

В минувшем сезоне «Бёртон Альбион» занял 20-е место в таблице Лиги 1, избежав вылета в дивизион ниже.