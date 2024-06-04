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Хоккейный агент Дементьев подробно объяснил успешную игру «Эдмонтона» в Кубке Стэнли

Хоккейный агент Дементьев подробно объяснил успешную игру «Эдмонтона» в Кубке Стэнли
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался об успешной игре «Эдмонтон Ойлерз» в Кубке Стэнли — 2024. Напомним, в финале «нефтяники» встретятся с «Флоридой Пантерз».

«Если говорить про «Эдмонтон», то наконец-то канадская команда в финале. В недавнем прошлом там играл «Монреаль», но это было скорее вопреки, чем благодаря. «Эдмонтон» находится приблизительно в одинаковом прогрессе роста, как и «Флорида». Вратарь Стюарт Скиннер выбился наверх из непростой ситуации, в его семье девять детей. У него есть свои взгляды на то, что делать. Вспомните последнюю игру, в которой «Эдмонтон» одолел «Даллас», – 35 бросков и одна пропущенная шайба, это дорогого стоит.

Есть Макдэвид, есть Драйзайтль, есть Ньюджент-Хопкинс – это серьёзные конкуренты. Поэтому фаворитов в этом финале я не смогу назвать, но с большим удовольствием буду наблюдать за играми. Переживать и болеть, конечно, буду за «Флориду», за наших, российских игроков», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, на пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2).

Первый матч финальной серии между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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