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Агент Радулова ответил на вопрос о будущем хоккеиста после ухода из «Ак Барса»

Агент Радулова ответил на вопрос о будущем хоккеиста после ухода из «Ак Барса»
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Александра Радулова, ответил на вопрос о будущем хоккеиста.

«Александр Радулов — опытный мастер и настоящий профессионал. Мы занимаемся его трудоустройством, варианты есть. О завершении карьеры речи не идёт», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.

Казанский «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в серии первого раунда плей-офф в пяти матчах.

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