Бобровский вошёл в список претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic

Журналист Дом Лущишин в статье на сайте The Athletic представил список претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

В список, состоящий из игроков «Флориды Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз», вошёл российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский.

«Хотя Сергей Бобровский не был так великолепен, как во время прошлогоднего выхода в финал, он по-прежнему очень силён в качестве последней линии защиты «Флориды». Поскольку финальная серия будет сыграна против лучшей атакующей команды лиги, закрытие атаки «Эдмонтона» Бобровским сделает его лёгким выбором на звание MVP.

Команда, очевидно, сыграла большую роль в том, почему «Флорида» смогла обыграть более сильных вратарей, но это не значит, что Бобровский не выполнил свою часть сделки. Дела могли бы быстро пойти наперекосяк, если бы его не подключили, и он был настолько хорош, насколько было нужно, чтобы помочь «пантерам» добраться в финал.

Теперь, когда впереди самое тяжёлое испытание, у него больше всего рычагов, чтобы подняться в нынешнем рейтинге. Подавить огневую мощь «нефтяников» будет нелегко, но это может стать решающим фактором. Если это произойдёт, то благодаря Бобровскому», — сказано в статье.

Среди других претендентов на «Конн Смайт Трофи» отмечаются Мэттью Ткачук, Александр Барков (оба — «Флорида»), Коннор Макдэвид, Эван Бушар, Леон Драйзайтль (все — «Эдмонтон»).