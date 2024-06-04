Журналисты сайта НХЛ дали свои прогнозы на финальную серию плей-офф «Флорида» — «Эдмонтон»

«Флорида Пантерз», проигравшая в финале Кубка в прошлом сезоне, в третий раз за свою 30-летнюю историю участвует в чемпионской серии и стремится к своему первому чемпионству. Ей предстоит встретиться с «Эдмонтон Ойлерз», который не был в финале Кубка с 2006 года и выиграл последнее из пяти чемпионств в 1990 году. Каждая команда открывала финальную серию конференции на выезде и выиграла в шести встречах.

Журналисты сайта Национальной хоккейной лиги считают, что победителем Кубка Стэнли — 2024 станет «Флорида». За её успех проголосовали 10 из 16 опрошенных журналистов. При этом ни один журналист не считает, что серия может завершиться в четырёх матчах.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.