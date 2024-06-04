Белорусский форвард «Барыса» Кодола предложил нововведение в КХЛ

27-летний белорусский нападающий «Барыса» Владислав Кодола предложил ввести в Континентальной хоккейной лиге раунд плей-ин.

«В белорусском хоккее есть раунд плей-ин. С этим нововведением будет больше игр, больше зрелищности и шанс для команд, которые не попали в плей-офф, попасть в этот розыгрыш. Конечно, всё от руководство КХЛ зависит, как они придумают, но надо пробовать. Если смотреть со стороны игрока, и если моя команда напрямую не попадает в плей-офф, то дополнительная возможность поучаствовать, конечно, плюс», — сказал Кодола в интервью Legalbet.

Напомним, плей-ин — это мини-турнир между командами за последние места в плей-офф. В Национальной баскетбольной ассоциации такой турнир проводится между командами, которые заняли 7-10-е места в каждой конференции, с целью определения седьмого и восьмого посева в плей-офф.