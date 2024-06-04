«Бостон в США? Пока я карту не изучал». Гребёнкин — о своей фотографии из самолёта

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Гребёнкин высказался о своей фотографии из самолёта, в посте с которой форвард оставил подпись «Где там этот Бостон?»

– На таком крутом эмоциональном фоне тебе не жалко уезжать из Магнитогорска?

– Я знаю, зачем я уезжаю.

– Как провёл май?

– Я слетал в Торонто, потом отправился в Турцию. А сейчас я в Магнитогорске. В Турции вот получилось немножко перезагрузиться.

– Изучил ли уже подробно карту США? Узнал, где там этот Бостон?

– А он в США? Не, пока я карту не изучал. Но ведь тот мой пост хорошим получился? Главное же, что весело! — цитирует Гребёнкина «РБ Спорт».

27 апреля стало известно, что «Металлург» расторг контракт с форвардом, так как тот принял решение продолжить карьеру в НХЛ. При этом права на игрока в Континентальной хоккейной лиге остались у «Магнитки». Гребёнкин был выбран канадским клубом на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 135-м номером.

Напомним, в прошедшем сезоне 20-летний хоккеист сыграл 90 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 46 очков.