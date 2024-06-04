Зак Хайман в шайбе от достижения Гретцки по голам в Кубке Стэнли в возрасте 31 года

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман является лучшим снайпером нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. На его счету 14 заброшенных шайб в 18 встречах плей-офф.

Как сообщает Quanthockey, Хайман занимает третье место по количеству голов в розыгрыше Кубка Стэнли в возрасте 31 года. На одну шайбу больше забросил Уэйн Гретцки (15), который идёт на втором месте. Рекорд же по данному показателю принадлежит Джо Маллену. В сезоне-1988/1999 он забросил 16 шайб в возрасте 31 года.

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 «Эдмонтон Ойлерз» встретится с «Флоридой Пантерз». На пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2).

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.