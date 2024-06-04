Бывший арбитр назначен на должность тренера по развитию в «Авангарде»

Дмитрий Полянчиков войдёт в тренерский штаб «Авангарда» в должности тренера по развитию, сообщает пресс-служба омского клуба. Контракт заключён сроком на один год.

Полянчиков — в прошлом линейный и главный судья отечественных профессиональных лиг. Работал в научно-методическом отделе ФХР. Кандидат педагогических наук.

«Время диктует нам необходимость качественных изменений, современного подхода работы с игроками. Именно поэтому у нас в тренерском штабе появилась должность тренера по развитию – в рамках реализации стратегии по индивидуальной работе со спортсменами вертикали клуба. Курировать направление будет Дмитрий Полянчиков. Это наш земляк, имеющий большой опыт практической и теоретической деятельности, в том числе в ФХР. Его основной задачей будет работа над индивидуальными навыками хоккеистов от главной до молодёжной команды клуба», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

«Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.