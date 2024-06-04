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«Локомотив» представил план предсезонной подготовки

«Локомотив» представил план предсезонной подготовки
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Ярославский «Локомотив» представил план предсезонной подготовки в нынешнем межсезонье.

«В первые дни августа команду ждёт медосмотр, затем почти три недели тренировочных сборов в Ярославле. В конце месяца сыграем на товарищеском турнире в Омске, в котором также примут участие «Авангард», «Сибирь», «Барыс». После него до старта чемпионата будем тренироваться дома!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина «Локомотив» поочерёдно обыграл ЦСКА (4-1), «Авангард» (4-3) и «Трактор» (4-0). Дойдя до финала Кубка Гагарина, ярославская команда проиграла серию магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0-4.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что нападающий Егор Аверин покинет «Локомотив».

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