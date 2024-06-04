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«Авангард» отправил пострадавшим от паводка в Омской области 1 млн рублей

«Авангард» отправил пострадавшим от паводка в Омской области 1 млн рублей
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Хоккейный клуб «Авангард» присоединился к акции партнёра команды и направил на помощь пострадавшим от паводка в Омской области дополнительно 1 млн рублей, сообщает пресс-служба «ястребов».

«У «Авангарда» огромное число болельщиков в омском регионе, мы знаем множество историй, когда люди ездят на матчи из дальних районов области, чтобы поддержать команду. А ещё вместе с нашими болельщиками мы — патриоты омской земли и вместе с нашим партнёром не могли остаться в стороне, когда потребовалась помощь. Со своей стороны, поддерживая начинание партнёра, клуб добавит к общей сумме 1 млн рублей», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Отмечается, что общая сумма помощи составила 5 808 350 рублей.

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