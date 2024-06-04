«Куньлунь» продлил контракт с лучшим защитником-бомбардиром клуба в прошлом сезоне Меркли

23-летний канадский защитник Райан Меркли проведёт сезон-2024/2025 в «Куньлунь Ред Стар» — он подписал новый однолетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

В минувшем сезоне Меркли провёл 64 встречи, в которых забросил три шайбы и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков с показателем полезности «-13» и 54 минутами штрафного времени. Отмечается, что в «Куньлуне» Меркли провёл свой самый результативный сезон в профессиональном хоккее.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.