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Главный тренер «Флориды»: как играть против Макдэвида и Драйзайтля? У меня нет ответа

Главный тренер «Флориды»: как играть против Макдэвида и Драйзайтля? У меня нет ответа
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис постарался ответить на вопрос, как противостоять лидерам «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю в финальной серии Кубка Стэнли — 2024.

«Как играть против Макдэвида и Драйзайтля? Честно, я готовился к этому вопросу, но у меня нет ответа. Мы видели множество различных ротаций. Независимо от того, играет Драйзайтль с Макдэвидом или нет, это меняет некоторую динамику, к которой нужно подготовиться.

С ними нельзя играть один на один. Они слишком быстрые, слишком сильные, слишком опытные, так что нужно защищаться всей пятёркой. Всё остальное, что я скажу, будет клише», — цитирует Мориса официальный сайт НХЛ.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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