Разин: лучший хоккей Радулова уже позади, ему надо на тренерскую работу переходить

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что лучшие годы нападающего Александра Радулова уже позади, и посоветовал 38-летнему форварду перейти на тренерскую работу. Сегодня, 4 июня, стало известно, что Радулов покинул «Ак Барс» и пока не подписал контракт ни с одним клубом.

«Радулову уже 38 лет. Всё равно его лучший хоккей уже позади. Я думаю, что рассчитывать сейчас на Александра как на лидера команды уже не приходится. А психология у Радулова всё равно осталась, что он лидер и что обязан тянуть. Я считаю, что по-хорошему Сашке надо уже на тренерскую работу переходить. Из него бы получился сильный и мотиватор, и тактик. У него есть то, что молодым ребятам показать и рассказать», — цитирует Разина «Матч ТВ».

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.