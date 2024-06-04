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«Торпедо» подписало новый контракт с нападающим Владиславом Фирстовым

«Торпедо» подписало новый контракт с нападающим Владиславом Фирстовым
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«Торпедо» подписало новый контракт с нападающим Владиславом Фирстовым. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, контракт с форвардом рассчитан сроком на один сезон.

22-летний форвард два года выступал за «Торпедо» на правах аренды из «Миннесоты» и доигрывал сезон за «Айову Уайлд» в АХЛ. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Фирстов набрал 35 (17+18) очков в 67 матчах при среднем игровом времени 16:12. В плей-офф на счету 22-летнего форварда пять матчей и две заброшенные шайбы.

Всего в КХЛ Фирстов провёл 129 матчей, в которых набрал 67 очков — забросил 33 шайбы и отдал 34 результативные передачи с показателем полезности «+8». «Торпедо» в прошлом сезоне уступило СКА в первом раунде плей-офф КХЛ.

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