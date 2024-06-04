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В «Нью-Джерси» заявили о готовности обменять выбор в первом раунде на драфте НХЛ 2024 года

В «Нью-Джерси» заявили о готовности обменять выбор в первом раунде на драфте НХЛ 2024 года
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В «Нью-Джерси» заявили о готовности обменять выбор в первом раунде на драфте НХЛ 2024 года. Об этом заявил генеральный менеджер «Дэвилз» Том Фитцджеральд.

«Если мы чувствуем, что это поможет нам сейчас и в обозримом будущем, тогда я готов рассмотреть предложения. Я ещё ничего не получал, но чем больше я разговариваю с командами, тем больше шансов получить стоящее предложение.

Это должен быть тот сезон, когда мы делаем шаг вперёд, чтобы претендовать на большее. Так и должно быть. Все, включая меня, игроков, персонал, мы должны посмотреть в зеркало и спросить: «Что здесь происходит?» Я думаю, вы увидите очень мотивированную группу игроков», — цитирует Фитцджеральда пресс-служба клуба.

В сезоне-2023/2024 «Нью-Джерси» не смог пробиться в плей-офф НХЛ.

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