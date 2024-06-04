Daily Faceoff назвал шесть потенциальных команд, куда может быть обменян Митчелл Марнер

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин назвал шесть потенциальных команд, куда может быть обменян нападающий «Торонто» Митчелл Марнер. Ранее в прессе появилась информация, что в «Мэйпл Лифс» планируют расстаться со своим форвардом, который слабо проявил себя в плей-офф. Нападающий может стать неограниченно свободным агентом по окончании сезона-2024/2025 после истечения шестилетнего контракта на $ 65 млн.

Журналист считает, что в число потенциальных команд, где может продолжить свою карьеру Марнер, входят «Баффало», «Каролина», «Чикаго», «Нэшвилл», «Сиэтл» и «Юта».

Напомним, «Торонто» завершил сезон после того, как проиграл седьмой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» — 1:2 ОТ. Счёт в серии — 3-4. Марнер принял участие во всех играх и набрал 3 (1+2) очка.