Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Daily Faceoff назвал шесть потенциальных команд, куда может быть обменян Митчелл Марнер

Daily Faceoff назвал шесть потенциальных команд, куда может быть обменян Митчелл Марнер
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Daily Faceoff Мэтт Ларкин назвал шесть потенциальных команд, куда может быть обменян нападающий «Торонто» Митчелл Марнер. Ранее в прессе появилась информация, что в «Мэйпл Лифс» планируют расстаться со своим форвардом, который слабо проявил себя в плей-офф. Нападающий может стать неограниченно свободным агентом по окончании сезона-2024/2025 после истечения шестилетнего контракта на $ 65 млн.

Журналист считает, что в число потенциальных команд, где может продолжить свою карьеру Марнер, входят «Баффало», «Каролина», «Чикаго», «Нэшвилл», «Сиэтл» и «Юта».

Напомним, «Торонто» завершил сезон после того, как проиграл седьмой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» — 1:2 ОТ. Счёт в серии — 3-4. Марнер принял участие во всех играх и набрал 3 (1+2) очка.

Материалы по теме
Фридман назвал причину, по которой в «Торонто» не хотят обменивать Марнера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android