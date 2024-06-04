«Флорида» планирует продлить контракт с одним из лидеров нападения

«Флорида Пантерз» планирует подписать новый контракт с нападающим Сэмом Райнхартом, сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн.

Райнхарт считается лучшим неограниченно свободным агентом, который потенциально выйдет на рынок 1 июля. Он проводит свой лучший сезон, набрав рекордные в карьере 94 очка и забив 57 голов, а также лучший в НХЛ процент реализации бросков в 24,5. На счету Райнхарта также восемь голов и четыре результативные передачи в 17 играх плей-офф.

Evolving-Hockey прогнозирует, что Райнхарт подпишет восьмилетний контракт с кэпхитом в $ 11,13 млн, если он останется во «Флориде». Это сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком «Пантерз» по сравнению с капитаном Александром Барковым и вратарём Сергеем Бобровским, каждый из которых зарабатывает по $ 10 млн в год.