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New York Post: новый контракт сделает Шестёркина самым дорогим голкипером в НХЛ

New York Post: новый контракт сделает Шестёркина самым дорогим голкипером в НХЛ
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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин может стать самым высокооплачиваемым голкипером НХЛ. New York Post считает, что россиянин может рассчитывать на оклад в размере $ 12 млн в год. Действующее четырёхлетнее соглашение российского голкипера с «Рейнджерс» с зарплатой $ 5,66 млн в год истекает в конце следующего сезона.

Сообщается, что клуб из Нью-Йорка вскоре начнёт переговоры с вратарём о новом соглашении. Потенциально такой контракт сделает Шестёркина самым дорогим голкипером в НХЛ. На данный момент самыми высокооплачиваемыми вратарями лиги являются Кэри Прайс и Сергей Бобровский с окладами в $ 10,5 млн в год.

Российский голкипер в текущем плей-офф за 16 матчей показал 92,7% отражённых бросков.

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