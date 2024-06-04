Бывший защитник клубов НХЛ Суббэн назвал Сергея Бобровского лучшим хоккеистом «Флориды»

Бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббэн назвал российского голкипера Сергея Бобровского лучшим хоккеистом «Флориды» и поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли.

«Эдмонтон» может выиграть эту серию, но тогда Стюарт Скиннер должен сыграть лучше Сергея Бобровского. Я не верю, что это произойдёт. Бобровский невероятен. Верю, что он станет лучшим хоккеистом финальной серии. Определяющим моментом является дуэль голкиперов. Бобровский – лучший хоккеист «Флориды», и думаю, что он им и будет в финале», – цитирует Суббэна Sportskeeda.

Всего в нынешнем плей-офф на счету россиянина 17 матчей, в которых он отражал 90,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,20 и одном шат-ауте. Первый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.