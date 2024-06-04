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Джо Павелски рассказал о планах завершить карьеру в НХЛ

Джо Павелски рассказал о планах завершить карьеру в НХЛ
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Нападающий «Далласа» Джо Павелски заявил, что провёл свой последний сезон, сообщает журналист НХЛ Тейлор Бёрд. 39-летний форвард заявил, что это ещё не официальное его заявление, но с огромной долей вероятности он больше не будет играть в НХЛ.

«С меня хватит. В моих планах нет продолжения карьеры в следующем сезоне НХЛ», — цитирует Павелски журналист Бёрд.

В нынешнем плей-офф НХЛ на счету опытнейшего американского нападающего 19 матчей, в которых он набрал 4 (1+3) очка. За свою многолетнюю карьеру в НХЛ Павелски ни разу не становился обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ Павелски провёл 1332 матча и набрал 1068 (476+592) очков в регулярках. В плей-офф на счету форварда 143 (74+69) очка в 201 матче.

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