Нападающий «Рейнджерс» Блейк Уилер может завершить карьеру

Нападающий «Рейнджерс» Блейк Уилер не уверен, будет ли он играть в следующем сезоне, сообщает журналист НХЛ Винс Меркольяно. Окончательное решение 37-летний опытнейший форвард примет позднее.

Форвард заявил, что его дети находятся в том возрасте, когда он хотел бы быть рядом. Сказал, что ему понадобится время, чтобы всё обсудить с женой.

Напомним, нападающий получил травму на старте матча с «Монреаль Канадиенс» (7:4) 16 февраля. Уилер не смог продолжить встречу после силового приёма от американского защитника канадского клуба Джейдена Страбла и пропустил более трёх месяцев. Уилер смог принять участие в одном из матчей финала Восточной конференции с «Флоридой».

Всего в НХл Уилер провёл 1172 матча и набрал 943 (321+622) очка.