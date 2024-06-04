Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Рейнджерс» Блейк Уилер может завершить карьеру

Нападающий «Рейнджерс» Блейк Уилер может завершить карьеру
Комментарии

Нападающий «Рейнджерс» Блейк Уилер не уверен, будет ли он играть в следующем сезоне, сообщает журналист НХЛ Винс Меркольяно. Окончательное решение 37-летний опытнейший форвард примет позднее.

Форвард заявил, что его дети находятся в том возрасте, когда он хотел бы быть рядом. Сказал, что ему понадобится время, чтобы всё обсудить с женой.

Напомним, нападающий получил травму на старте матча с «Монреаль Канадиенс» (7:4) 16 февраля. Уилер не смог продолжить встречу после силового приёма от американского защитника канадского клуба Джейдена Страбла и пропустил более трёх месяцев. Уилер смог принять участие в одном из матчей финала Восточной конференции с «Флоридой».

Всего в НХл Уилер провёл 1172 матча и набрал 943 (321+622) очка.

Материалы по теме
Лавиолетт оценил готовность Блейка Уилера помочь «Рейнджерс» в ближайших матчах плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android