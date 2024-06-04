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«Он наш лучший игрок в плей-офф». Трочек рассказал, почему решил поддержать Шестёркина

«Он наш лучший игрок в плей-офф». Трочек рассказал, почему решил поддержать Шестёркина
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Нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек объяснил, почему сразу после вылета команды из плей-офф обнял российского вратаря Игоря Шестёркина и поддержал его словами. После завершения шестого матча серии финала Восточной конференции НХЛ с «Флоридой» (1:2) Трочек обнял Шестёркина и сказал ему слова поддержки.

«Он был нашим лучшим игроком со значительным отрывом в плей-офф. Если и был хоть один парень, которому, как мне казалось, нужно было услышать слова поддержки сразу после поражения, чтобы поддержать дух, то это был он. Игорь заслуживал лучшего», — цитирует Трочека журналист Винс Меркольяно в своей соцсети.

Российский голкипер Игорь Шестёркин в текущем плей-офф за 16 матчей показал 92,7% отражённых бросков.

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