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Игорь Шестёркин шуткой ответил на вопрос о новом контракте с «Рейнджерс»

Игорь Шестёркин шуткой ответил на вопрос о новом контракте с «Рейнджерс»
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин шуткой ответил на вопрос о новом контракте с клубом. Действующее четырёхлетнее соглашение российского голкипера с «Рейнджерс» с зарплатой $ 5,66 млн в год истекает в конце следующего сезона.

«Я не говорю по-английски», — ответил Шестёркин журналистам «Рейнджерс».

New York Post считает, что россиянин может рассчитывать на оклад в размере $ 12 млн в год. Российский голкипер в текущем плей-офф за 16 матчей показал 92,7% отражённых бросков.

Напомним, «Рейнджерс» завершили регулярный сезон на первом месте в общей таблице НХЛ. В плей-офф клуб из Нью-Йорка последовательно обыграл «Вашингтон» (4-0) и «Каролину» (4-2). В финале Восточной конференции «Рейнджерс» уступили «Флориде» в шести матчах.

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