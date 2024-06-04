Нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко рассказал о своих перспективах в команде и посетовал на то, что ему не удалось закрепиться в первом звене команды вместе с Микой Зибанеджадом и Крисом Крайдером.

«Посмотрим, но всё здесь мне нравится. Команда великолепная, все хотят побеждать, я чувствую, что есть шанс на победу, как и в этом сезоне, будет примерно то же самое. Мне здесь нравится.

Не могу сказать, что у меня никогда не было такого шанса играть в первом звене. Не думаю, что все те игры, в которых я играл в первом звене, сработали так уж хорошо. Если вы играете в эти минуты, вам также нужно забить несколько голов, и я чувствую, что этот вариант со мной в звене никогда не забивал достаточно голов», — цитирует Какко журналист Винс Меркольяно в своей соцсети.