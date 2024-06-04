Главный тренер «Рейнджерс»: прошедший сезон принёс разочарование

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт заявил, что в текущем сезоне команда рассчитывала на завоевание Кубка Стэнли и недовольна его итогами. «Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат на первом месте, а в плей-офф в серии финала Восточной конференции уступили «Флориде» в шести матчах.

«В начале каждого года есть цель – выиграть Кубок Стэнли. Была вера, что мы добьёмся этого в этом году. В этом сезоне было много позитива, но в конечном итоге он принёс лишь разочарование», — цитирует Лавиолетта журналист Винс Меркольяно в своей соцсети.

В плей-офф сезона-2023/2024 «Рейнджерс» последовательно обыграли «Вашингтон» в четырёх матчах и «Каролину» в серии из шести матчей. По итогам регулярки «синерубашечники» стали обладателями Президентского кубка.