34 тыс. заявок подано на абонементы на матчи «Юты» при вместимости арены в 16 тыс.

На матчи клуба НХЛ «Юта» подано более 34 тысяч заявок на абонементы. Новый клуб был образован после переезда «Аризоны Койотс». У клуба из Солт-Лейк-Сити появятся своё название и логотип. Продажи абонементов начнутся в июне. Предполагается, что тот, кто не сможет купить абонемент, получит льготные билеты на предстоящий сезон.

Новоиспечённая команда начнёт выступать в НХЛ уже со следующего сезона и будет проводить матчи на арене «Дельта-центр» (вместимость в хоккейной конфигурации – 16 тысяч зрителей). Планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.

В минувшем сезоне клуб «Аризона Койотс» базировался в городе Темпе (Аризона), где выступал на студенческой арене вместимостью пять тысяч зрителей.