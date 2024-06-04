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34 тыс. заявок подано на абонементы на матчи «Юты» при вместимости арены в 16 тыс.

34 тыс. заявок подано на абонементы на матчи «Юты» при вместимости арены в 16 тыс.
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На матчи клуба НХЛ «Юта» подано более 34 тысяч заявок на абонементы. Новый клуб был образован после переезда «Аризоны Койотс». У клуба из Солт-Лейк-Сити появятся своё название и логотип. Продажи абонементов начнутся в июне. Предполагается, что тот, кто не сможет купить абонемент, получит льготные билеты на предстоящий сезон.

Новоиспечённая команда начнёт выступать в НХЛ уже со следующего сезона и будет проводить матчи на арене «Дельта-центр» (вместимость в хоккейной конфигурации – 16 тысяч зрителей). Планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей.

В минувшем сезоне клуб «Аризона Койотс» базировался в городе Темпе (Аризона), где выступал на студенческой арене вместимостью пять тысяч зрителей.

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