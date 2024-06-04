Инсайдер НХЛ: Мартин Нечас может быть обменян «Каролиной» уже на этой неделе

Нападающий «Каролины» Мартин Нечас может быть обменян уже на этой неделе, сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли. Журналист заявил, что для него не станет удивлением, если форвард будет обменян ещё до старта финальной серии Кубка Стэнли.

«Я не был бы шокирован, если бы Мартин Нечас был обменян перед первой игрой финала Кубка Стэнли. У них новый генеральный менеджер, и их состав тоже приближается к этому переломному моменту», — цитирует Серавалли Daily Faceoff.

В то же время некоторые журналисты и инсайдеры НХЛ заявляют, что руководство «Каролины» заинтересовано в продлении контракта с Нечасом. В текущем плей-офф на счету чеха 9 (4+5) очков в 11 матчах. Его команда уже завершила выступления в Кубке Стэнли, уступив в четырёх матчах «Нью-Йорк Рейнджерс». После вылета из плей-офф НХЛ Нечас присоединился к сборной Чехии на проходящем в эти дни домашнем чемпионате мира.