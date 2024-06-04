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Панарин: за 5 лет в «Рейнджерс» я никогда не чувствовал таких ожиданий, как в этом сезоне

Панарин: за 5 лет в «Рейнджерс» я никогда не чувствовал таких ожиданий, как в этом сезоне
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о выступлениях команды в этом сезоне. «Синерубашечники» дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Флориде» в шести матчах.

«В этом году я чувствовал поддержку и за пределами хоккея. Для фанатов: за 5 лет здесь я никогда не чувствовал таких ожиданий, как в этом сезоне. Мне кажется, весь хоккейный мир хотел, чтобы мы победили.

Серии против «Вашингтона», «Каролины», «Флориды» – ребята, которые работают на арене, болеют за «Рейнджерс», и каждый раз говорили мне: «Вперёд!» Я очень гордился этим, потому что играл и в других организациях. Конечно, я не смог порадовать их в этом году, но благодарен им», – цитирует Панарина журналист Джонни Лазарус в своей соцсети.

Всего в нынешнем плей-офф россиянин сыграл 16 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков. Отметим, что это уже 11-й раз подряд, когда чемпион регулярки НХЛ не выиграл Кубок Стэнли и даже не вышел в финал розыгрыша.

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