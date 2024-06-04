Барков — о Бобровском: он самый трудолюбивый парень, которого я когда-либо видел

Капитан «Флориды» Александр Барков назвал голкипера Сергея Бобровского самым трудолюбивым хоккеистом, с кем он когда-либо играл.

«Он самый трудолюбивый парень, которого я когда-либо видел. Он очень усердно работает и при этом очень спокоен. Каждый день на тренировках он получает удовольствие. На утренних раскатках он получает удовольствие. Когда видишь его на разминках, понимаешь, что он покажет свою лучшую игру. Он невероятен.

Ему 35 лет – в это очень трудно поверить. Он был великолепен, я счастлив, что имею возможность играть с ним в одной команде», – цитирует Баркова TSN.

Всего в нынешнем плей-офф на счету россиянина 17 матчей, в которых он отражал 90,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,20 и одном шат-ауте. Первый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.