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Российский защитник Илья Любушкин может покинуть «Торонто»

Российский защитник Илья Любушкин может покинуть «Торонто»
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Российский защитник Илья Любушкин может покинуть «Торонто», сообщает The Fourth Period. Сообщается, что «Торонто» не начинал переговоры с хоккеистом о новом соглашении. Договор россиянина с зарплатой $ 2,75 млн завершается в этом сезоне. 30-летний защитник может выйти на рынок свободных агентов после завершения контракта.

Любушкин перешёл в «Торонто» из «Анахайм Дакс» по ходу сезона-2023/2024. За «Торонто» хоккеист провел 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (0+4) очка. В плей-офф – 3 (0+3) очка в семи играх.

Всего в НХЛ на счету российского защитника 352 матча в регулярных чемпионатах, в которых Любушкин набрал 47 очков — забросил пять шайб и отдал 42 результативные передачи с показателем полезности «-33».

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