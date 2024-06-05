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Двукратный обладатель Кубка Гагарина поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли — 2024

Двукратный обладатель Кубка Гагарина поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли — 2024
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что «Флорида Пантерз» будет фаворитом в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Это достаточно сильные команды. Но «Флорида» более обстоятельна. Она в прошлом году выходила в финал, в этом достаточно уверенно идёт в плей-офф. Но меня смущает суперзвено в «Эдмонтоне», которое делает моменты из ничего. Пять игроков «Ойлерз» в списке лучших бомбардиров плей-офф – это неслучайно. Макдэвид, Драйзайтль, Хайман и Ньюджент-Хопкинс показывают высокий класс игры. Остановить «Эдмонтон» сложно. Но предпочтение я отдаю «Флориде», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

Напомним, первый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмонтоном» и «Флоридой» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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