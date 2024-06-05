Серавалли: «Колорадо» должен расстаться с Ничушкиным

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что «Колорадо Эвеланш» в будущем должны расстаться с российским нападающим Валерием Ничушкиным из-за его ситуации с запрещёнными веществами.

«Колорадо», на самом деле, не имеют права расторгнуть его контракт прямо сейчас. Я уверен, что они взвешивают все за и против. Лично я считаю, что они должны расстаться с Ничушкиным. Зависимость — это серьёзная вещь, и я, конечно, надеюсь, что он получит необходимую помощь. Но сейчас, в самые важные моменты, два года подряд у вас возникает проблема с запрещёнными веществами. Я думаю, что доверие к нему было подорвано, доверие игроков к нему было подорвано Теперь, из-за его ситуации, им нужно действовать соответствующим образом», — приводит слова Серавалли Daily Faceoff.

Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая, во время серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2-4).