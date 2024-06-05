«Никто этого не понимает». Форвард «Флориды» — об упражнении Бобровского в зале

Нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге рассказал об упражнении российского голкипера Сергея Бобровского в тренажёрном зале, а также высказался о трудолюбии вратаря.

«Иногда он ходит по деревянной палке, как по шесту. Наверное, это помогает ему сохранять равновесие, но никто из нас этого не понимает.

Сергей не думает о том, суперзвезда ли он, ему всё равно, что о нём думают все остальные. Он просто ежедневно тренируется, занимаясь своим делом. И он хочет стать великим вратарём. Он хочет быть лучшим в мире. Он приходит каждый день с таким мышлением, и на самом деле не имеет значения, что о нём думают другие», — цитирует Вераге AP News.

Всего в нынешнем плей-офф на счету россиянина 17 матчей, в которых он отражал 90,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,20 и одном шат-ауте.