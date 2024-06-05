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Sportsnet: «Торонто» не собирается предлагать контракт Илье Самсонову

Sportsnet: «Торонто» не собирается предлагать контракт Илье Самсонову
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Журналист Рори Бойлен в статье на сайте Sportsnet заявил, что «Торонто Мэйпл Лифс» не собирается предлагать новый контракт российскому голкиперу Илье Самсонову.

«После пары неудачных сезонов Самсонов оказался в невыгодном положении в «Торонто», поскольку клуб намерен двигаться в другом направлении.

Самсонову всего 27 лет, и он, вероятно, упустил возможность стать номером один, по крайней мере, на данный момент. Однако вдали от внимания огромного рынка он мог бы найти себе более подходящее место в качестве запасного вратаря в другом месте», — написано в статье.

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Ранее журналист Джастин Борн на сайте Sportsnet оценил будущее Ильи Самсонова в «Торонто Мэйпл Лифс».

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