Sportsnet: «Торонто» не собирается предлагать контракт Илье Самсонову

Журналист Рори Бойлен в статье на сайте Sportsnet заявил, что «Торонто Мэйпл Лифс» не собирается предлагать новый контракт российскому голкиперу Илье Самсонову.

«После пары неудачных сезонов Самсонов оказался в невыгодном положении в «Торонто», поскольку клуб намерен двигаться в другом направлении.

Самсонову всего 27 лет, и он, вероятно, упустил возможность стать номером один, по крайней мере, на данный момент. Однако вдали от внимания огромного рынка он мог бы найти себе более подходящее место в качестве запасного вратаря в другом месте», — написано в статье.

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Ранее журналист Джастин Борн на сайте Sportsnet оценил будущее Ильи Самсонова в «Торонто Мэйпл Лифс».