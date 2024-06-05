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Стоимость билетов на матчи «Юты» варьируется от $ 44 до $ 290

Стоимость билетов на матчи «Юты» варьируется от $ 44 до $ 290
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Журналист Райан Миллер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) представил билетную программу «Юты» на следующий сезон Национальной хоккейной лиги.

Стоимость билетов на домашние матчи «Юты» варьируется от $ 44 до $ 290. Отметим, что места за воротами указаны «с ограниченным видом на лёд».

Фото: Страница журналиста Райана Миллера в соцсети Х

Напомним, новоиспечённая команда начнёт выступать в НХЛ уже со следующего сезона и будет проводить матчи на арене «Дельта-центр» (вместимость в хоккейной конфигурации – 16 тысяч зрителей). Планируется увеличение вместительности до 17 500 зрителей. В минувшем сезоне клуб «Аризона Койотс» базировался в городе Темпе (Аризона), где выступал на студенческой арене вместимостью пять тысяч зрителей.

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