Светлов: Бобровский играет на огромном опыте, рационально, с минимумом эмоций

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался об игре российских хоккеистов «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского и Владимира Тарасенко в нынешнем плей-офф НХЛ.

«Роль вратаря «Флориды» Бобровского трудно переоценить. Видно, что он играет на огромном опыте, рационально, с минимумом эмоций. Года два назад оборона «Флориды» напоминала проходной двор, но в этом сезоне помощь Бобровскому со стороны полевых игроков намного больше.

Если говорить о форварде «Флориды» Тарасенко, то пик его карьеры, наверное, чуть позади — в чемпионском сезоне «Сент-Луиса». Но Тарасенко по-прежнему полезен. Видно, что к нему прислушиваются, причём, наверное, не только на льду, но и в раздевалке», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Бобровского 17 матчей, в которых он отражал 90,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,20 и одном шат-ауте. Первый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.