«Он невероятен». Владимир Тарасенко — об игре голкипера «Флориды» Сергея Бобровского

Российский нападающий «Флориды Пантерз» Владимир Тарасенко высказался об игре голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

«Боб был Бобом последние 10 лет. Он невероятен», — приводит слова Тарасенко AP News.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Бобровского 17 матчей, в которых он отражал 90,8% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,20 и одном шат-ауте.

Напомним, на пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2). Первый матч финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» состоится 9 июня. Начало — в 3:00 мск.

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