Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лебрюн: «Монреаль» интересуется нападающим «Каролины» Мартином Нечасом

Лебрюн: «Монреаль» интересуется нападающим «Каролины» Мартином Нечасом
Комментарии

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в статье на сайте The Athletic сообщил, что «Монреаль Канадиенс» проявляет интерес к форварду «Каролины Харрикейнз» Мартину Нечасу.

Лебрюн со ссылкой на свои источники сообщил, что «Канадиенс» связывались с «Харрикейнз» по поводу нападающего.

Напомним, в текущем плей-офф на счету чеха 9 (4+5) очков в 11 матчах. Его команда уже завершила выступления в Кубке Стэнли, уступив в четырёх матчах «Нью-Йорк Рейнджерс». После вылета из плей-офф НХЛ Нечас присоединился к сборной Чехии на чемпионате мира, где завоевал золотые медали. В сезоне-2023/2024 Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли сообщал, что Нечас может быть обменян уже на текущей неделе.

Материалы по теме
Инсайдер НХЛ: Мартин Нечас может быть обменян «Каролиной» уже на этой неделе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android