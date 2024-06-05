Лебрюн: «Монреаль» интересуется нападающим «Каролины» Мартином Нечасом

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн в статье на сайте The Athletic сообщил, что «Монреаль Канадиенс» проявляет интерес к форварду «Каролины Харрикейнз» Мартину Нечасу.

Лебрюн со ссылкой на свои источники сообщил, что «Канадиенс» связывались с «Харрикейнз» по поводу нападающего.

Напомним, в текущем плей-офф на счету чеха 9 (4+5) очков в 11 матчах. Его команда уже завершила выступления в Кубке Стэнли, уступив в четырёх матчах «Нью-Йорк Рейнджерс». После вылета из плей-офф НХЛ Нечас присоединился к сборной Чехии на чемпионате мира, где завоевал золотые медали. В сезоне-2023/2024 Нечас набрал 53 (24+29) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли сообщал, что Нечас может быть обменян уже на текущей неделе.