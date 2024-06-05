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«Далеко не худший вариант». Коньков — о переходе Кагарлицкого в «Торпедо»

«Далеко не худший вариант». Коньков — о переходе Кагарлицкого в «Торпедо»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил подписание контракта нападающего Дмитрия Кагарлицкого с «Торпедо».

«Мне кажется, «Торпедо» – оптимальный вариант для продолжения карьеры Кагарлицкого. Это техничный и достаточно быстрый игрок. Я считаю, что он может очень гармонично вписаться в схемы Игоря Ларионова. Для него это далеко не худший вариант продолжения карьеры», – сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне-2023/2024 в регулярке и плей-офф Континентальной хоккейной лиги Кагарлицкий сыграл 67 матчей за «Ак Барс», в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ на счету нападающего 752 матча и 497 (187+310) очков.

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